Beyoncé y Jay-Z llegaron tarde a la gala de los Globos de Oro y llevaron su propia bebida

Ellos sí saben cómo hacer una entrada, aunque sea tarde y por la puerta de atrás. Beyoncé y Jay-Z revolucionaron la gala de los Globos de Oro llegando una vez empezada la entrega de premios (una hora tarde, según apuntó Variety, justo cuando Kate McKinnon subió al escenario para presentar el premio Carol Burnett, que en esta edición se llevó Ellen DeGeneres). Beyoncé estaba nominada a mejor canción original por Spirit, tema de la película El rey león, galardón que no se llevó porque fue para I’m Gonna Love Me Again, de Elton John y Bernie Taupin para Rocketman.

En su estilismo tiró de poderío: lució un vestido con escote de vértigo y mangas abullonadas –una de las tendencias que marcaron la noche– con la parte de arriba dorada y falda negra. Pero su look no fue lo más sonado de la noche. Las redes sociales ardieron con comentarios acerca de su llegada sorpresa a última hora y de cómo la pareja se llevó sus propias botellas a la fiesta.

Los usuarios de Twitter no pararon de destacar la irrupción de The Carters e incluso hubo quien identificó a su acompañante como su guardaespaldas personal, Julius DeBoer, un inseparable de la pareja que cuenta con su propia página de fans en Instagram. DeBoer, además de escoltar al matrimonio, ocultaba en su espalda un par de botellas doradas que llevó hasta el salón de la ceremonia.

Hacía casi una década que Beyoncé no acudía a estos premios: los últimos Globos de Oro en los que participó fueron los de 2009, a los que también acudió acompañada por su marido.