Un, dos, tres…responda otra vez: ¿Qué fue de sus azafatas 47 años después?

Foto: Getty Images / Gtres

2 de 13

/

Agatha Lys (azafata de 1972 a 1973)

Se la considera la primera gran estrella surgida del Un, dos, tres… Se convirtió en todo un sex symbol de la España del destape y pronto le enchufaron el pseudónimo de “la Marilyn Monroe del cine español”. La culpa la tuvieron un tinte rubio platino y el director Rafael Romero Marchent, que le hizo una película a su medida titulada La nueva Marilyn. En fin… que hasta los 80, difícil era la semana en la que Agatha o alguna de sus conquistas o supuestas conquistas no aparecía en la portada de una revista del cuore. Más allá de su vida sentimental, 50 películas (muchas mediocres, pero otras excelsas como Los santos inocentes) y una gran actividad teatral y televisiva (Amar en tiempos revueltos), la contemplan. Y no, ya no lleva ni peluca ni tinte rubio.