Ariana Grande rompe a llorar en una entrevista al recordar el atentado de Manchester

Ariana Grande, una de las estrellas pop más celebradas de la actualidad, estrenó este viernes su cuarto álbum de estudio. Sweetener marca el regreso de la intérprete a la industria musical tras el atentado del pasado 22 de mayo de 2017, cuando el yihadista Salman Abedi se hizo estallar a la salida de su concierto en la ciudad de Manchester, causando 22 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Uno de los temas del nuevo disco, inspirado en la tragedia y titulado Get Well Soon (Recupérate pronto), fue el motivo de que la cantante no pudiera contener las lágrimas durante una entrevista concedida este pasado viernes. “Obviamente si lo ves en las noticias no te afecta de la misma manera. Te sientes mal, tuiteas algo, subes una foto, envías tus condolencias, dices algo y pasas página. Pero luego llega la Navidad y piensas sobre ello. Es como… joder, lo siento tanto. A la gente esto le afecta permanentemente, te cambia la vida”, dijo en la cadena de radio digital Beats 1, propiedad de Apple Music.

Luchando por controlar las emociones, Grande confesó que el mencionado tema, que cierra el disco y tiene una duración exacta de 5 minutos y 22 segundos en homenaje a la fecha de los atentados, es un alegato sobre la importancia de “cuidar los unos de los otros en tiempos oscuros”. “También es sobre los demonios personales, la ansiedad, las tragedias íntimas. La salud mental es muy importante. La gente no le presta demasiada atención porque tenemos cosas que hacer, agendas, trabajos… tenemos hijos y lugares a los que acudir, y presión para encajar, Instagram Stories… No prestamos atención a lo que está pasando dentro. Por eso quería dar un abrazo musical a toda esa gente. Puede parecer algo cursi, pero es lo que quiero”, aseguró al locutor Ebro Darden entre lágrimas.

La cantante oriunda de Boca Ratón, Florida, declaró que lo sucedido había cambiado su vida, pero que intentaba no rendirse ante el miedo. “Esa es la razón de terminar mi gira, para ser un ejemplo ante mis fans, que son lo suficientemente valientes como para acudir a mis putos conciertos. Quieres ser el ejemplo a seguir y continuar. No quieres tener miedo porque, por supuesto, es lo que buscan, si se lo das entonces han ganado”. Tras disculparse en diferentes ocasiones, Grande culpó de su derrumbe emocional a las escasas tres horas de sueño de la noche anterior.

El disco está repleto de referencias al traumático episodio como el primer single publicado, No Tears Left To Cry, convertido en una de las canciones más escuchadas de los últimos meses en todo el mundo con cerca de 500 millones de reproducciones en Youtube. Grande también tuvo tiempo para referirse a los cambios que el atentado ha provocado en su manera de ver el mundo: “La verdad es que es aterrador ir a cualquier parte, miras a los sitios de forma diferente, cuando viajas… No me gusta tener seguridad conmigo en todas partes, me hace sentir inhumana y extraña. Sé que la gente solo intenta cuidar de mí pero quiero escapar con mis amigos, correr y ser libre. Pero tu manera de pensar cambia cuando pasan cosas así”.

Pocos días después de los atentados, el 4 de junio de 2017, la artista estadounidense volvió a la ciudad británica para ofrecer el concierto benéfico One Love, que contó con la asistencia de estrellas como Katy Perry, Liam Gallagher y Coldplay, y en el que se recaudaron tres millones y medio de euros para la fundación de ayuda a las víctimas y familiares de la tragedia. Grande también donó lo recaudado por su tema One Last Time y su versión de Somewhere Over The Rainbow. En julio de 2017, el ayuntamiento la designó a Ariana Grande como ciudadana de Honor de Manchester en reconocimiento a sus actos.