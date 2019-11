Antonio Banderas: «Mi novia me salvó la vida con una aspirina»

Antonio Banderas ha visitado el ‘Show de Jimmy Kimmel’ y se ha sincerado sobre uno de los momentos más dramáticos de su vida. El actor, caracterizado como El Zorro para celebrar Halloween, le ha explicado al Kimmel que una casualidad y la buena reacción de su novia Nicole Kimpel fueron cruciales en el momento del infarto que sufrió el 26 de enero de 2017.

«He sido muy afortunado. Cuando te da un infarto te puedes ir muy rápido o tener una experiencia como la mía que fue una llamada de atención. Pasó algo interesante porque la noche antes de que todo sucediera, mi novia tenía dolor de cabeza y no teníamos nada en casa. Así que salió a la calle a comprar algo para el dolor. Algunas farmacias estaban cerradas y al final acabó en una tienda que tenían aspirina, compró esas aspirinas, lo único que había. Creo que encontró la de mayor dosis, la de 5 mg, y compró también agua y otras cosas. Cuando estaba ya pagando todo lo que había comprado, la cajera le dijo: ‘Se te acaba de caer algo’. Eran las aspirinas. De dio la vuelta, cogió las aspirinas que se habían caído, pagó todo y volvió a casa. A la mañana siguiente, cuando empecé a tener lo síntomas, yo sabía perfectamente lo que me estaba pasando. Ella puso una de esas aspirinas debajo de mi lengua y eso me salvó la vida», contó el actor emocionado.

El público se arrancó con un aplauso y Kimmel empezó a bromear sobre hablar de temas profundos e importantes disfrazados de Halloween. «Me siento muy ridículo hablando de esto vestido así, pero ¿qué cosas han cambiado?», le preguntó el presentador. «Las prioridades. Cosas a las que yo daba mucha importancia dejaron de ser importantes y puse atención en lo que realmente importa. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Mi hija, mis amigos, mi familia y mi vocación de actor».

Banderas que se encuenta actualmente en Estados Unidos haciendo promoción de Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, también comentó que se sentía realmente afortunado por haber tenido «una segunda oportunidad». «Creo que no estaba viviendo la vida de un modo correcto. No es que yo sea un bebedor ni mucho menos. Pero sí he sido un fumador, y eso es probablemente lo más estúpido que he hecho en toda mi vida».

Antonio Banderas y Nicole Kimpel llevan juntos desde 2016, cuando se conocieron en una fiesta durante el Festival de Cannes, mientras el actor se encontraba en pleno proceso de separación de Melanie Griffith, con la que mantiene una estupenda relación.

Aquí puedes ver la entrevista entera de Jimmy Kimmel. Lo referente a su infarto, del minuto 2:58 al 5:20.