15 actrices que triunfan más en el cine que en la alfombra roja

Foto: Getty

8 de 15

/ ¿Quién? Haley Bennett. La recordarás por… ser una prometedora aparición en el Hollywood de 2016 con hasta cuatro estrenos, entre los que destacaban La chica del tren o Los siete magníficos. ¿Es recuperable para la causa? La que para la edición estadounidense de Vogue estaba destinada a convertirse en “la mayor estrella en el horizonte” de Hollywood no ha cumplido las expectativas. No hay que perder la ilusión, The Devil All The Time, con Robert Pattinson y Tom Holland, promete ser uno de los grandes eventos del próximo curso.