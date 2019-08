Foto: HBO

13 de 13

/ JUDE LAW. Los brazos del actor fueron uno de los detalles más comentados de Capitana Marvel y sus últimas fotografías en bañador durante el rodaje de The New Pope, la segunda temporada de The Young Pope de Paolo Sorrentino, han provocado que mirarle parezca pecado. Aquí hay trampa: Jude Law tan solo tiene 46 años, pero le auguramos una cincuentena fabulosa.