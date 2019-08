Foto: Getty Images

/ KOURTNEY KARDASHIAN Y SCOTT DISICK. 12 años juntos y 3 hijos en común es lo que ha llevado a Kourtney Kardashian y a Scott Disick a seguir el modelo de divorcio amistoso que también siguiera Gwyneth Paltrow. Sin embargo, la relación amorosa no pudo continuar debido a que Kourtney no sabía cómo seguir ayudando a Disick con sus problemas con el alcohol. Disick acudió a un centro de rehabilitación en 2015, pero la relación ya estaba rota.