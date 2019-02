Simone De Beauvoir y Jean-Paul Sartre

Ambos filósofos franceses se conocieron en París en 1929. Ella, solitaria, y él, ególatra, se convirtieron en una de las parejas más polémicas del siglo XX: se trataron de usted durante más de 50 años, no se casaron, no vivieron juntos, no tuvieron hijos y mantuvieron una relación liberal hasta la muerte de él en 1980.