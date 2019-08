Foto: Getty Images

3 de 13

/ SOPHIA LOREN. El ahora rostro del cine italiano no siempre encajó en los cánones del mismo. Loren confesó en una entrevista que, al principio, creían que su boca y su nariz eran demasiado grandes para la pantalla. Contó que incluso su marido, el productor Carlo Ponti dijo "ya conoces a los cámaras, ¿por qué no te tocas un poquito la nariz?". La respuesta de la diva está a la altura de las expectativas: "Porque me gusta mucho mi cara".