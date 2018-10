11 famosos que publicaron libros que no escribieron

Desde Shakespeare y otros grandes nombres de la literatura a la legión de celebridades que publican sus memorias por puro marketing (y ahora también sus blogs y redes sociales), la figura del escritor fantasma está tan presente como obviada. Como reconocía Jodi Lipper, escritora en la sombra de muchos los best seller de The New York Times, en una entrevista con Refinery 29, casi la totalidad de los libros de no ficción de esa lista están escritos por terceros que no se llevan el crédito. Y apuntaba también que es un campo principalmente dominado por mujeres –que ya históricamente recibimos menos reconocimiento en nuestros trabajos que los hombres–. Repasamos algunos ejemplos sonados de famosos sin ningún talento para la literatura pero que milagrosamente escribieron un libro.



1.Aitana Ocaña. La reciente publicación del libro de la ex concursante de Operación Triunfo, La tinta de mis ojos (Alfaguara), con ilustraciones propias y textos para los que ella misma reconocía haber contado con la ayuda de una “coach literaria”, ha destapado de nuevo esta figura. “Cuando salí [del programa] me propusieron la idea de escribir un libro. Yo pensé: ‘nunca he hecho un libro en mi vida, yo no escribo, no sé cómo hacerlo. Siempre he tenido faltas de ortografía y nunca me he sabido expresar muy bien, no sé cómo lo voy a hacer”, contaba en una abarrotada Fnac de Callao.

La polémica por el descarado interés comercial y la puesta en cuestión de su calidad literaria no han tardado en llegar, generando aún más debate a raíz de un tuit y un artículo publicado por la periodista Lorena G. Maldonado en el que escribía: “Malas noticias para la literatura: Aitana publica un libro escrito por una ‘negra’ literaria, con 15 ilustraciones y poesía de baratillo”. Repasamos otros nombres que, a pesar de figurar en las portadas de los libros con su nombre, encargaron a terceros el trabajo duro.

2. David Bisbal. Famoso por sus patinazos expresándose en Twitter (el episodio #turismoBisbal es historia de España), lo de escribir sus memorias, Desde dentro (Ed. Espasa), corrió por cuenta de el periodista Francisco Aguado. Él fue quien estructuró las conversaciones que ambos tuvieron durante meses para crear el libro. Desde la editorial explicaban así el fenómeno a El Mundo: “Se trata de artistas con vidas fascinantes, pero sin tiempo para nada o que no se les da bien escribir”.

3. Ana Rosa Quintana. Muy sonado fue el caso de la presentadora televisiva hace ya casi dos décadas. Que Sabor a hiel (Planeta) no había sido escrito por ella se supo tras las acusaciones de plagio literal de algunos textos incluidos en el libro que eran en realidad originales de las autoras Danielle Steel y Ángeles Mastretta. Para rebajar el escándalo, Quintana lanzó un comunicado en el que atribuía la hazaña a “un colaborador que gozaba de toda mi confianza”. Ese “colaborador” rápidamente fue identificado como su ex cuñado David Rojo, a quien en los agradecimientos Ana Rosa le escribía: “A David Rojo, por las incontables horas que hemos trabajado en esta novela, por su meticulosa investigación y por todas las locuras que hemos quitado a la versión final del libro”. El libro fue retirado por la editorial.

4. Victoria Beckham. Saber que la periodista Hadley Freeman es quien está detrás de That Extra Half an Inch: Hair, Heels and Everything in Between (Penguin), el libro que Beckham publicaba en 2007 con sus claves de estilo, podría despertar intereses que hasta el momento no suscitara per se la lectura de la ex Spice. Un éxito de ventas en el momento de su publicación cuyos créditos reconoció la propia columnista desde su habitual en The Guardian años después con un artículo titulado Yo fui el ‘fantasma’ de Victoria Beckham, desentrañando el negocio de los escritores en la sombra de celebridades. Lo hacía al hilo de la publicación del libro Confesiones de un escritor fantasma (The Friday Project), del referente en materia Andrew Crofts (autor de más de 80 obras). Freeman aprovechaba la ocasión para aportar la siguiente reflexión: “Que los escritores fantasmas existan prueba que vivimos en una era obsesionada con la fama; que la gente esté interesada en los escritores fantasmas demuestra cuán ridícula es esta obsesión”.

5. Aziz Ansari, Modern Romance: El amor en la era digital (Ed. Seda). El aclamado ensayo sobre el amor moderno del cómico Anziz Ansari, publicado antes del polémico debate sobre el consentimiento en las relaciones sexuales que generó la denuncia en Babe de una mujer que lo acusaba de haber ido más lejos de lo que ella quería en un encuentro sexual entre ambos, no fue escrito exclusivamente de su puño y letra. Aunque en la portada el reclamo y el único nombre que aparece es el del cómico creador de Master of None (Netflix), fue elaborado mano a mano con el sociólogo de la Universidad de Nueva York Eric Klinenberg.

6. Naty Abascal. La guía de estilo de la modelo, 100% Naty (Random House Mondadori). La escribió el experto en moda Vicente Gallart. Quedó tan satisfecha con el resultado que exigió que se diera crédito al escritor también en la portada, con foto incluido.

7. Britney Spears. Dos veces (que se sepa) ha recurrido la estrella del pop noventera a la escritora Sheryl Berk para que le escriba un libro. Primero fue con Heart to Heart (Three Rivers Press), en el que ‘coescribía’ reflexiones junto a su madre Lynne Spears. Después repetiría operación con Stages (NVU Productions). Pero no solo ha aplicado la figura del escritor fantasma a la literatura, también en sus canciones. Compositores (no tan) fantasma como Lady Gaga se han prestado a escribirle temas. Quicksand es un ejemplo.

8. Belén Esteban. Ambiciones y Reflexiones (Espasa), el caso que sonrojaba al panorama editorial con su éxito de ventas (100.000 ejemplares vendidos en menos de un mes de publicación), se escribió a base de conversaciones grabadas entre la colaboradora televisiva y Boris Izaguirre, según contaban fuentes de la editorial a LOC. Izaguirre habría escrito además el prólogo del libro y alguien más se habría encargado de transcribir y dar forma a esas conversaciones durante siete meses respetando las expresiones originales de la de San Blas: ‘la Andrea’ y etc.

9. Kendall y Kylie Jenner. It girls, modelos, empresarias ¿y escritoras de una novela de ciencia ficción? No es el caso de las hermanas Jenner. En 2014 presentaban la novela Rebels: City of Indra (Gallery Books), protagonizada por dos hermanas gemelas. Aunque es el nombre de ambas el que figura en la portada a modo de autoras, se ha reconocido que la obra la ha escrito en realidad Maya Sloan a partir de una idea que, dicen, tuvieron las pequeñas del clan Kardashian.

10. Hilary Duff. Mismo modus operandi que Kylie y Kendall siguió la cantante al publicar la novela Elixir (Simon & Schuster), también dirigida a un público joven. Duff pone su nombre para ganar lectores a esta historia coescrita con Elise Allen, según ambas reconocieron públicamente.

11. Nicole Richie. Cuando la diseñadora publicó su segunda novela, Priceless (Atria Books), se dedicó a hacer gala de su rutina de escritura en entrevistas para medios como USA Today, contando que se levantaba temprano, cuando aún no había nadie despierto en casa, para ponerse a escribir. Pero su propia editora, Judith Curr, la dejaba en evidencia contando más tarde que en realidad el grueso del libro había sido escrito por una escritora fantasma de la que no desveló la identidad.