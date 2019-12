"Ojalá me vieran como una actriz profesional que tiene cierto carisma y talento a la hora de afrontar un personaje. Es algo a lo que quiero parecerme, aunque todavía no sé si lo consigo". No hay duda de que los deseos de Marta Nieto, cuando le preguntamos hace unos meses cómo le gustaría verse en la gran pantalla, se han materializado. La intérprete no solo ha demostrado en Madre una gran capacidad para ahondar en la desesperación y transmitirlo sin apenas usar palabras, sino que ese talento que derrocha en la pantalla le ha llevado a cosechar premios y reconocimientos. El último, una nominación a los Goya en la categoría de mejor actriz. De la mano de For Her de Narciso Rodriguez, repasamos en este último episodio, su trayectoria y sus próximos proyectos.

Para Marta Nieto los premios son tan solo un impulso y el reconocimiento que está experimentando, el esfuerzo que ha puesto a lo largo de su vida. "Parece que si no triunfas a una determinada edad o de una manera rápida, el triunfo (sea lo que sea eso) no vale tanto. Yo lo que entiendo es que cada uno intenta hacer las cosas cada vez mejor, y en ese proceso te puedes encontrar con experiencias difíciles o con cierto reconocimiento" explica la protagonista de Madre, de 37 años, que da por concluido un fin de ciclo. "Tengo la sensación de que voy a empezar una etapa diferente, pero también siento que estoy preparada para ello. Si hay una matemática perfecta en el universo –y yo sí que pienso que todo tiene un sentido–, creo que es igual de importante esforzarse cuando no ves una salida que ser agradecido cuando parece que todo es perfecto. Son solo fases del aprendizaje de cada uno".

Más allá del interés mediático que ha suscitado estos últimos meses –no solo se ha llevado el premio a mejor actriz en la sección Horizontes de la Mostra de Venecia y en el festival de Cine Europeo de Sevilla, su nombre también aparece en las candidaturas a los Premios Forqué y los Premios Feroz–, también la carrera de Marta Nieto ha experimentado un cambio de registro. La intérprete ha entrado en el programa de residencia de la Academia de Cine y durante el próximo año estará volcada de lleno en la escritura de su primer guión. "Mi idea es crear una comedia romántica. Quiero hablar de cómo a veces no nos damos cuenta de que la belleza está en todas partes, en cómo el yugo de lo cotidiano te va asfixiando hasta que uno levanta la cabeza y cambia la forma de mirar".

Un nuevo empezar como el que condensa la fragancia For Her Pure Musc, la reinterpretación del perfume clásico de Narciso Rodríguez, que evoca nuevos aires partir de un corazón de almizcle y una explosión fresca e intensa de flores blancas. Nuevo que no distinto. Eso tampoco significa que Nieto renuncie a la interpretación. Al contrario. Confiesa que se lo ha pasado muy bien interpretando a Elena en su última película y aspira poder "seguir haciendo trabajos en los que pueda invertir tiempo y me pueda implicar en el proceso creativo y en la interpretación. ¿Un sueño por cumplir? "Trabajar con Carlos Marques-Marcet [director de Los días que vendrán] es una de las cosas más claras que tengo, y también con Juanjo Giménez [oscarizado por su corto, Timecode], que es un director que me encanta".