Marta Nieto nos desvela cómo ha conseguido ser la actriz del momento

Le gusta citar a Henry Ford. Su célebre frase, "tanto si crees que puedes hacerlo como si no, estás en lo cierto", se ha convertido en un mantra para Marta Nieto. "Así que es mejor que te lo creas", bromea la protagonista de Madre, una de las películas más esperadas y premiadas del año. Constante, positiva, trabajadora y muy agradecida... quizá tampoco exista una consigna mejor para condensar una personalidad tan cautivadora como la suya o entender cómo ha ido labrando una carrera de fondo hasta convertirse en la estrella del momento. Porque en Marta persisten pedacitos de todas las mujeres que ha ido interpretando, y en cada una de ellas ha volcado toda su esencia. Pero la que asoma en este vídeo no es un personaje más, sino su lado más auténtico y cercano. Una de las dimensiones que iremos revelando a partir del perfume For Her de Narciso Rodriguez, un puzzle sensorial de cuatro piezas en las que descubriremos todas las facetas de la actriz.

En este acercamiento íntimo, Marta confiesa su necesidad de creación. "Hace poco aprendí que uno se levanta como quiere y mi querencia diaria tiene que ver con hacer algo nuevo. Para mí la rutina, aunque sea por aparente necesidad, significa crear cosas diferentes y tener nuevas sensaciones". Tampoco su último año encajaría con la definición convencional de rutina. Madre, presentada en cines el pasado viernes 15, ha sido su gran aventura profesional, un verdadero regalo para alguien con ese afán por los nuevos retos, en la que encarna a una madre que debe afrontar la pérdida de su hijo pequeño, desaparecido en una playa francesa. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, como cortometraje, ganó el Goya en su categoría en 2018 y estuvo nominado a los Oscar. Convertida después es película, profundizando en la vida y desesperación de esa mujer que, diez años después, sigue sin obtener respuestas, Nieto se hizo con el premio a mejor actriz en la sección Horizontes de la mostra de Venecia y acaba de ser galardonada en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

"Ser madre te cambia la vida radicalmente. Te das cuenta de que lo primero ya no eres tú, que hay alguien que va antes en los sentimientos y las emociones. Para dar a luz tienes que hacerte a un lado y dejar que la vida ocurra. Aunque luego todo vuelve a equilibrarse, ya no puedes ocuparlo todo, ya no vuelves a ser la de antes", explica Nieto, y no solo se refiere a la profundidad y carga emocional de su último papel, sino a su propio aprendizaje de la maternidad, su crecimiento personal junto a su hijo León. "Mi niño es pura luz y pureza. Dormimos muchas noches juntos y para mí, su olor es el olor del nuevo día". Son esos aromas y recuerdos en los que se ha refugiado durante estos meses tan agitados, cuando estaba lejos de casa o le costaba asimilar todo lo que le estaba ocurriendo.

Las fragancias le resultan tan terapéuticas como el yoga, su secreto para encontrar la calma y conectar consigo misma. "El aceite esencial de lavanda me relaja y me ayuda a colocarme en el centro. Porque cuando no estoy ahí, no me siento muy femenina, no me siento muy poderosa", confiesa. Los olores dulces siempre le recuerdan a su madre, que "incluso cocinando, tiene su perfume característico". También ella se ha mantenido fiel a sus fragancias. "Tengo cuatro perfumes determinados que solo me sirven para momentos muy concretos: cuando estoy tranquila en casa, cuando me quiero sentir más sexy... El olor es una manera de evocar sensaciones, es algo físico y tiene mucha importancia con la forma de expresarte y sentirte".

