El triste cuento de nunca acabar de los hombres que creen ver a mujeres sin maquillaje

Ha vuelto a pasar. La historia se repite cíclicamente desde los albores de Internet y parece estar condenada a un eterno retorno sin solución aparente. En esa mezcla de resignación y divertimento que produce ver una hostia inminente en el mismo lugar una y otra vez, Internet asiste una y otra vez al show de los hombres que creían ver a mujeres sin maquillaje, lo gritaron para avergonzar al resto y se sometieron a la vergüenza viral por su error.

La cadena de sucesos vendría a ser la siguiente: un usuario ve selfie o una foto de una mujer claramente maquillada y peinada en sus redes sociales. El usuario cree verla con la cara lavada, recién levantadada, un ángel con que el I woke up like this de Beyoncé cobra un celestial nuevo significado. Entonces procede a tuitear sentando cátedra sobre lo bien que está esa mujer sin maquillaje y cómo el resto deberían tomar nota, o simplemente morirse de envidia, por no ser capaces de alcanzar tal estado de belleza sin artificios.

Esto ha sido, básicamente, lo que ha pasado recientemente cuando un joven subió una foto alabando el aspecto de la cantante argentina Belinda: “Esta es un foto de Belinda al natural, sin maquillajes. Muy pocas mujeres pueden lucir así”, tuiteó, sin percatarse de la sombra de ojos, lápiz de cejas, rimmel, labial, base de maquillaje, iluminador y colorete que, a simple vista, se evidencia en la imagen.

Esta es una foto de Belinda al natural, sin maquillajes. Muy pocas mujeres pueden lucir así. pic.twitter.com/Lxjh3oZVDg — Arnaldo (@Arnaldo) August 30, 2019

Acto seguido, se multiplicaron las respuestas virales a su tuit, poniendo énfasis una vez más en esa ceguera masculina, inmune a reconocer el trabajo que implica maquillarse y peinarse. “Demostrado que los hombres solo son capaces de detectar el maquillaje si llevamos sombras exageradas o los morros rojos” o “los hombres cuando ven a una mujer que no lleva los labios rojos: madre mía, ¿será este el aspecto de una mujer al natural?” fueron algunas de las indicaciones que resumen el estado de la cuestión.

Los hombres cuando ven a una mujer que no lleva los labios rojos: madre mía será este el aspecto de una mujer humana al natural??? https://t.co/WEBMhpMufy — Sori (@soysori) September 1, 2019

demostrado que los hombres sólo son capaces de detectar el maquillaje si llevamos sombras exageradas o los morros rojos https://t.co/okoeeGQSh6 — a (@akapoulainne) September 1, 2019

El caso de los hombres inmunes a distinguir el maquillaje a no ser que lo vean en un capítulo de Euphoria es una auténtica plaga. Uno de los episodios más históricos, por el alud de afectados por esa dolencia y tuitearla, fue el día de la boda de Meghan Markle. Una fecha enmarcada que se recordará como el día que los hombres vocearon lo bien que se veía a una mujer al natural, sin maquillar, el día de su boda. Repetimos: hombres que creían ver en una boda monárquica, retransmitida en directo ante millones de espectadores y con una producción medida al límite, a una novia sin maquillar.

dying at all the men thinking Meghan Markle wore no make up at her wedding, you have no idea how much make up goes into a “natural look” — Elena Cresci (@elenacresci) May 21, 2018

Men who think Meghan Markle wasn’t wearing any make up on her wedding. Are you fucking stupid. — ell 💫 (@ellscull) May 23, 2018

La eterna pregunta de por qué los hombres son inmunes a notar el maquillaje natural ha asaltado hasta los muros de Reddit. También copó hilos en el foro de Internet cuando esta usuaria subió su foto (bajo estas líneas) con el pie: “La gran cantidad de maquillaje (1 hora de aplicación) que llevo cuando mi novio cree que llevo la cara lavada”. Como reza el legendario proverbio del clickbait, las respuestas de los usuarios (hombres) no te defraudarán.

Por cierto, @Arnaldo, el chico que vio bella a Belinda al natural (el tuit viral que abre esta entrada) ha cambiado su BIO y nombre ante el escarmiento viral de su afirmación. Se lo ha tomado de la mejor de las maneras, con sentido del humor. Ahora se llama James Charles (como el influencer del maquillaje) y hasta ha abierto un Paypal “juntando dinero para mi curso de maquillaje”.