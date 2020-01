Cómo elegir una crema antiarrugas de farmacia, según las expertas

Lo confirma el boom de la dermocosmética: en los últimos tiempo las farmacias se han convertido en los nuevos templos de la belleza, y sus farmacéuticas, en las nuevas influyentes gracias a su capacidad de probar y prescribir. Al fin y al cabo no es de extrañar que confiemos el cuidado de nuestra piel en aquellas que también nos orientan en nuestros tratamientos de salud, y hoy se venden más cremas que nunca en boticas de referencia: de maquilladores profesionales a clientas, todos coinciden en esta devoción.

“Las farmacias se están elevando a los altares de la cosmética porque ahora buscamos productos más naturales, con menos principios activos y que no saturen la piel”, nos cuenta Natalia Belda, maquilladora profesional de las actrices españolas (siempre firma los looks de belleza de Blanca Suárez) y con una dilatada experiencia en portadas de revistas de moda. “Es normal que dé seguridad encontrar en una farmacia un cosmético suave y poco agresivo con la piel”, dice.

“Elegir la mejor crema depende de cada piel pero hay una universal y de farmacia que me encanta. Se llama Embryolisse y es un clásico de botica parisina”, revela Belda. Se refiere a Le Lait Crème, patentada en 1950 por un dermatólogo especialista en patologías cutáneas del Hospital Saint Louis y convertida hoy en uno de los secretos mejor guardados de los maquilladores profesionales. “La utilizo como base antes del maquillaje en todo tipo de pieles, me gusta porque hidrata sin engrasar la piel y la deja perfecta para maquillarla. La llevan todas mis clientas”, revela Belda.

¿Cómo elegir la mejor crema de farmacia?

Consultamos a Marta Munar, farmacéutica titular de Goya 19 en Madrid, farmacia de referencia en dermocosmética y lugar de peregrinaje entre los turistas que hacen compras de lujo en el barrio de Salamanca. Su primer consejo: leer la letra pequeña.

“Para elegir una buena crema de farmacia deberíamos fijarnos en el principio activo que contiene, y más específicamente, en cuál es su concentración”, nos explica. Un principio activo puede estar formado por varios ingredientes “y una buena crema siempre especifica cuál es el porcentaje que contiene: el orden de ingredientes que aparece en el etiquetado indica también su orden de concentración. Los primeros están más concentrados y los últimos, menos”, añade Munar. “Una mala crema lleva agua como primer ingrediente y glicerina en segundo lugar. Esta no tiene ningún tipo de efecto, con lo que aunque haya una sensación de hidratación al aplicarla, esta no va a permanecer”, apunta.

Por ello resulta tan importante mirar detrás de la crema qué principios contiene y en qué porcentaje. “Si estamos buscando una antiarrugas, por ejemplo, y no aparece el retinol, no será una buena crema”, cuenta. “Pero también, para elegir una buena crema es fundamental saber qué tipo de piel tenemos, discernir si se presenta alguna patología como la rosácea, el acné o la dermatitis, y en función de eso, escoger el principio activo que más se necesita”. En otras palabras: consultar con el farmacéutico.

Una de las claves de las cremas de farmacia reside en su relación calidad-precio: “Para pieles sensibles me gusta mucho Physiolift de Avène, alisa las arrugas y deja muy buena cara”, cuenta Belda. Enriquecida con ácido hialurónico y agua termal, se le atribuyen efectos calmantes y desensibilizantes.

¿El precio es indicador de si una crema es buena o no?

“En perfumería hay algunas cremas cuyo precio no está justificado. En farmacia, sin embargo, hay cremas muy buenas que pueden costar 19 euros y otras de laboratorios de alta dermocosmética (como Skinceuticals o Esthederm) con una muy alta calidad y concentración de principio activo, de precio superior, pero muy justificado”, dice Munar.

Si vamos a elegir un producto por precio, entonces la farmacéutica recomienda dos: el sérum de ácido hialurónico de G19 Dermocosmetics (12,90 euros los 30ml., el más barato de la marca) o la gama de 30 ml. de The Ordinary, “con principios activos a precios bajos pero de buena calidad”. Precisamente este ácido es uno de los principios más demandados en farmacias. Solo en la farmacia madrileña se venden al año 1.900 sérums de la marca propia. “Fideliza tanto porque tiene una concentración de ácido hialurónico del 40%, lo que resulta altísima. Nuestras clientas están encantadas porque notan sus efectos muy rápido: piel más jugosa, más hidratada y más luminosa. Lo vendemos tanto a pieles de 20 años como a pieles de 70”, cuenta Munar.

A los 20, a los 30 y a los 40. ¿Cuál es la mejor crema en cada edad?

“A los 20 recomendaría una crema matificante u oil free (sin base oleosa) para que no aporte brillos y que matifique la piel con un poco de ácido hialurónico. ¿Cuál recomendaría? Un gel crema oil free de nuestra propia marca o si no Hidrabio de Bioderma. A los 30, necesitamos ir un paso más allá. Funcionan muy bien las ampollas (como las de Endocare, son muy buenas) o un sérum con vitamina C, como C E Ferulic de Skinceuticals, o Cantabria Labs, ambos son muy buenas opciones. Después, recomendaría aplicar una crema con hialurónico, como la de Esthederm. Si la piel presenta acné o el poro dilatado, la recomendación sería la de utilizar un sérum con ácido glicólico, bien el de nuestra propia marca, bien los de Skinceuticals o Neostrata”, indica la farmacéutica.

“Para una piel que ha cumplido los 40 ya es necesaria una crema con retinol, que es un potente principio activo antiarrugas, como A.G.E Interrupter de Skinceuticals”, concluye.

La mejor crema antiarrugas de farmacia

Otra de las máximas en las que coinciden maquilladores, dermatólogos y farmacéuticos es que el mejor antiedad que existe es el uso diario de un fotoprotector solar. Desde su experiencia Belda recomienda los de Isdin. “El rostro es una de las zonas más delicadas del cuerpo además de la más expuestas a la radiación solar que causa hasta el 80% del envejecimiento cutáneo”, explican en la casa. Formulados en distintas texturas (con base acuosa, con color o con acabado seco y mate), presentan un alto grado de tolerancia y son no comedogénicos, con lo que no obstruyen los poros de la piel.

Si hablamos propiamente de una crema antiedad, lo importante es, de nuevo, el principio activo que contiene la crema. ¿Cuáles son esos principios activos antiaging? “El ácido glicólico, el retinol, el colágeno y la elastina. Me gusta A.G.E Interrupter de Skinceuticals, Intensivo Retinol Crema de Esthederm porque es muy completas”, describe Munar.

“Lo que también funciona es combinar las cremas con ampollas: hay unas que son la rebomba, son las Matricium de Bioderma, no se trata de un cosmético sino de un renovador celular, un tratamiento médico con 64 ingredientes activos que consigue renovar la piel y aporta muchísima elasticidad, hidratación y luminosidad. En nuestra marca propia estamos a punto de lanzar unas ampollas que no existen en el mercado, unas que contienen ácido cerúlico con vitamina C y ácido hialurónico, muy antioxidantes, y otras de DMAE con efecto lifting”, explica la farmacéutica.

¿Algún otro secreto de juventud que se agote en las farmacias?

“La nutricosmética es un complemento al tratamiento facial con resultados muy buenos. Hoy existen fórmulas nuevas y muy buenas, tipo Unique Pink Collagen que incluye ácido hialurónico, fibras de bambú, vitamina B9, camu camu o herbagut; o Luxmetique, a base de colágeno hidrolizado Varisol, ácido hialurónico, antioxidantes, resveratrol, vitaminas C,E, A, B3, B2 y minerales”, concluye Munar.