Lucir vello en la playa: hasta las firmas de maquinillas depilatorias lo dejan a tu libre elección

La depilación es una opción, no una obligación. La marca de maquinillas Billie Razors defiende la libertad de decisión de las mujeres a la hora de depilarse, normalizando el vello femenino de las inglés y las axilas. Y lo hace a través de una nueva campaña que incluye el vídeo ‘Red, White, and You Do You’, en la que aparecen mujeres de diferentes tallas y etnias en trajes de baño, luciendo el pelo de su cuerpo sin complejos, mientras van a la piscina o toman el sol en la playa.

Para la grabación del vídeo, Billie Razors buscó en Instagram mujeres que ya manifestaran su actitud de lucir el vello de su cuerpo. Y encontró a Lindsay Zae y Yaminah Mayo, dos de las chicas que aparecen en las imágenes. Unas lucen las inglés más rasuradas, otras las axilas más pobladas, cada una elige cómo ir, sin reglas ni estereotipos de belleza. El mensaje es claro: cada mujer debe sentirse libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y mostrarlo en verano como mejor se sienta.

“Durante los últimos 100 años, las marcas de maquinillas de afeitar para mujeres no han reconocido el vello corporal femenino. Los comerciales muestran a las mujeres “afeitadas”, con piernas perfectamente lisas. Extraño, ¿eh? Pero todos llevamos pelos cortos, largos o algo intermedio. Lo que hagas con tu pelo depende de ti: déjalo crecer, deshazte de él o peínalo. Es tu pelo, después de todo“, manifiestan en su web, donde animan a las chicas a subir sus fotos con vello con el hashtag #projectbodyhair, para ayudar a normalizar la situación, para que en un futuro se pueda lucir igual un vello púbico como el que lleva un bigote. La iniciativa se une al movimiento body positive JanuHairy, apoyado por caras conocidas como Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, Madonna y su hija Lourdes Leon o la actriz Julia Roberts, entre otros.

No es la primera vez que esta marca de rasuradoras reivindica la belleza natural femenina. Justo hace un año, lanzó una campaña en la mostraba mujeres con vello real en axilas, piernas, vientre e incluso en los dedos de los pies depilándose. Ellos aseguran que aunque son una empresa que se dedica a acabar con el vello femenino, también son defensores de los derechos de las mujeres y de normalizarlo. “Si quieres depilarte, aquí estamos”, ese es su lema. “Como opción y sin presiones. Porque es tan feminista depilarse como no hacerlo”.