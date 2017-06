El curioso caso de la compañera del héroe que nunca envejece

“Lo bueno de las chicas de instituto es que, mientras yo me hago mayor, ellas siempre tienen la misma edad”. Con frases como la pronunciada por Don, aquel repetidor endémico interpretado por Matthew McConaughey, Movida del 76 (Dazed and Confused) se convirtió en una película de culto. La sentencia de Richard Linklater, resumen del sentir de una generación parida y criada en el machismo, también es extrapolable a la industria cinematográfica. Porque mientras las estrellas masculinas del cine se hacen mayores, sus coprotagonistas femeninas siempre tienen la misma edad. Tom Cruise ha vuelto a la cartelera con 54 años para hacer lo que lleva haciendo desde tiempos inmemoriales: correr como nadie (este vídeo recopilatorio con todas sus galopadas es oro) para salvar el mundo. Sofia Boutella y Annabelle Wallis, que le acompañan en el elenco de La Momia, son 20 y 22 años más jóvenes que él respectivamente. Días después aterrizará en la taquilla Mark Wahlberg, de 46 años, con un nuevo capítulo de la saga Transformers. Huyendo de los robots despiadados junto a él estará la británica Laura Haddock, de 31. En la anterior entrega el papel estaba reservado para Nicola Peltz, que contaba los 19. El sexismo de Hollywood bordea el límite que separa la verosimilitud y el ridículo intentando vendernos como patrón de pareja la formada por un quincuagenario y una adolescente.

La primera respuesta a este repunte en la diferencia de edad nos la da Colin Firth. El actor inglés de 56 años, bregado en Shakespare y ganador de un Oscar (El discurso del rey), también reparte ahora mandobles en la saga Kingsman gracias a la repercusión de su estatuilla. “Espero que durante el tiempo que me quede de carrera pueda tener un futuro como héroe de geriacción”, afirmó jocoso en una entrevista. Los 50 son los nuevos 30 para unos intérpretes que, como afirma Firth, están más cerca del geriátrico que de volver a las aulas. Los espectadores han dado la espalda a la generación que debía relevar a aquellos que son parte de nuestra memoria colectiva y, por tanto, juegan con ventaja. ¿Quién se decantaría por Liam Hemsworth antes que por un Liam Neeson que sigue reventando cabezas de enemigos a sus 65 años?, ¿por qué jubilar a Harrison Ford que, con 74 años y varios accidentes de avión en el historial, se ha vuelto a poner en la piel de Indiana Jones, Han Solo y ahora, de Rick Deckard en Blade Runner 2049?

Según datos aportados por el diario británico The Telegraph, la edad media de las estrellas de acción en 2015 era de 48 años, mientras que hace una década apenas llegaba a los 35. Pero esta democratización de los roles no es bien vista por todos. En un reciente artículo titulado Es hora de que Tom Cruise asuma su edad, The Hollywood Reporter deduce que su “fecha de caducidad” como héroe ya ha expirado. “Cuanto más intente Cruise permanecer joven, más evidente resulta la necesidad de pasar a una nueva fase en su carrera, de abrazar su estatus adulto junto a otras estrellas más lozanas”.

Que la prensa especializada pida tu retiro de las escenas de acción es un lujo que el gremio de actrices no se puede permitir. Los estudios han dado siempre la espalda a las mujeres, cuyo trabajo parece recluido a las producciones de carácter independiente. El sexismo no se demuestra solo en la carencia de protagonistas femeninos en el cine adrenalínico, también en las audiciones para encarnar a sus acompañantes. Durante su icónico papel de Ethan Hunt en la saga Misión Imposible, que Tom Cruise lleva encarnando durante las últimas dos décadas, las edades de sus cinco diferentes coprotagonistas jamás han superado los 33 años de la primera de ellas, la francesa Emmanuelle Béart.

En el resto de franquicias taquilleras el resultado es similar. 18 años separaban a Matt Damon y Alicia Vikander en Jason Bourne. 16 a Léa Seydoux y Daniel Craig en la última entrega de la saga Bond, en la que el reciclaje de las femme fatale que se cruzan con el agente OO7 es seña de identidad. Tom Hanks le sacaba veinte años de diferencia a Audrey Tautou cuando El código Da Vinci vio la luz. El actor ha rodado las siguientes dos películas de la franquicia con 52 y 60 años, acompañado primero por Ayelet Zurer (39), y después por Felicity Jones (33). En el Escuadrón Suicida que conquistó las salas (y las fiestas de Halloween) el año pasado, la media de edad de los miembros varones (41.6) es casi el doble que la de ellas (24.3). La diferencia entre géneros en el cine de superhéroes de la Marvel no baja de los 12 años y hasta una película hito en lo que al papel de la mujer se refiere, Wonder Woman, la protagonista (Gal Gadot) cuenta seis primaveras menos que Chris Pine.

Otra de las posibles causas del retraso en la jubilación de estos padres cabreados podría residir en la crisis económica y su efecto en la autoestima de los espectadores. “A esa edad, en la economía actual, estás más cerca de acabar tu carrera que de empezarla. Por eso existe un atractivo natural en el hecho de creer lo de ‘todavía puedo ser ese tío’. No se trata tanto de que los 50 sean los nuevos 30, es más una demostración de que ‘aún se tiene lo que se necesita’. Es una idea que obviamente resuena en la audiencia adulta”, dice el profesor universitario Dirk Mateer en The Daily Beast. Una teoría no aplicable a las mujeres. Mientras que los Cruise, Neeson y Hanks de turno continúan enfrentándose a los malos, otras heroínas del cine de acción como Angelina Jolie (Tomb Raider), Milla Jovovich (Resident Evil) y Kate Beckinsale (Underworld) han sido testigo de los planes de relanzamiento de sus respectivas franquicias sin ellas como punta de lanza. Jolie, por ejemplo, será sustituida en el rol de Lara Croft por Alicia Vikander, 14 años más joven. Mal haría la danesa en cogerle cariño al puesto.