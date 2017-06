Cuando hablamos con Jóhanna Sigurðardóttir no podemos evitar relacionar su nombre con la palabra pionera. Ella fue la primera persona abiertamente homosexual que presidió un gobierno. Además, como primera ministra islandesa consiguió el primer gobierno paritario de la historia de su país. Charlamos con ella sobre cómo fue su tardía salida del armario (estuvo casada con el padre de su hijos durante 18 años) y sobre las medidas que tenemos que tomar para no dar por sentado los derechos adquiridos y seguir avanzando hacia la igualdad.

¿Por qué piensa que es importante celebrar eventos como el Orgullo Gay Mundial en Madrid?

Ha sido un acierto elegir España como el país que se encarga de organizar el Orgullo Mundial de este año porque vuestro país ha sido un pionero mundial en derechos LGTB+. Creo que este Orgullo va a ser una gran oportunidad para que activistas de todo el mundo vayan a Madrid a debatir los puntos en los que tenemos que mejorar. Aprender de la experiencia de España en esta materia puede ser muy útil para los participantes de otros países.

¿Cree que es más difícil para una mujer ser homosexual?

Creo que no hay diferencia. Lo fácil o difícil que le resulta a alguien ser homosexual depende de factores como las leyes, la religión y la sociedad del país en el que vivas. Y, por supuesto, también de tus propios sentimientos y tu aceptación personal al ser homosexual. No hay que olvidar que es difícil conseguir el respeto de los demás si no te respetas a ti mismo primero. Dicho esto, es importante resaltar que en algunas sociedades las autoridades se sienten más amenazadas por los gays masculinos que por las lesbianas. Los horribles acontecimientos ocurridos en Chechenia son un buen ejemplo de ello.

¿Alguna vez se ha sentido atacada por el mero hecho de ser lesbiana?

Yo he sido bastante afortunada en ese sentido. Me han dicho que a veces se han escrito cosas horribles sobre mí en las redes sociales. También te puedo decir que alguien de mi propio partido intentó usar mi sexualidad para perjudicarme y acabar con mi carrera política. Pero no lo consiguió.

¿Cuál es la decisión más difícil que ha tomado en su vida?

Durante mi etapa como primera ministra islandesa tuve que tomar decisiones muy difíciles para poder salvar la economía de Islandia. No había un modo sencillo de hacerlo porque nuestro país se enfrentaba literalmente a la bancarrota. Pero ninguna decisión que haya tomado en mi vida fue tan difícil como romper mi primer matrimonio. Sentía que le debía a mis hijos la oportunidad de crecer con sus dos padres y nunca tuve la intención de que fuera de otra forma.

¿Hubo alguien que le apoyó especialmente cuando decidió salir del armario?

Yo no experimenté una gran salida del armario. Mi mujer Jonina y yo empezamos a vivir juntas en el 2000. Ella fue la persona que más me apoyó. Ella quería que no ocultásemos nuestra relación y le hubiera gustado que lo dijera públicamente mucho antes. Pero tengo que reconocer que me costó dar el paso.

¿Siente la presión de ser un ejemplo para millones de homosexuales en todo el mundo?

No estoy segura de ser un gran ejemplo porque me costó 15 años salir del armario. Eso no es algo de lo que me sienta orgullosa. Sin embargo, siendo la primera persona abiertamente homosexual que presidió un gobierno siento la necesidad de ser visible como lesbiana y participar en eventos para la defensa de los derechos LGTB+ en todo el mundo. Mi mujer Jonina siempre viaja conmigo y da charlas sobre el libro que escribió basado en nuestra relación. El libro, titulado Johanna and I, me sirve un poco para romper el hielo. Durante mi etapa como primera ministra fui en viaje oficial a China, acompañada de mi mujer, lo que supuso un gran paso para nosotras. Y no solo eso. Nos hizo muy felices saber que también fue algo muy importante para muchas personas LGTB+ en China.

¿Qué opina de los personajes públicos (deportistas, actores, políticos, cantantes…) que siguen manteniendo su homosexualidad en secreto?

Entiendo lo difícil que es para una persona ser abierto sobre su sexualidad cuando piensas que se puede utilizar para hundir tu carrera o puede hacer daño a tu familia. También hay que tener en cuenta que en algunos países es ‘fácil’ salir del armario, pero en otros arriesgas tu vida haciéndolo. Pero en los países ‘gay-friendly’ mi consejo es: “No esperes tanto como yo, estarás perdiendo muchos años en los que podrías haber sido mucho más feliz”.

¿Por qué es tan importante que personajes públicos como usted no lo oculten?

Siempre que puedas como personaje público debes dar ejemplo. Pero insisto es un sacrificio enorme hacerlo en algunos países del mundo… Por eso es tan vital celebrar el Orgullo Mundial, creando un forum para que gente de diferentes tipos de sociedades puedan aprender y apoyarse los unos a los otros.

España legalizó el matrimonio homosexual hace 12 años bajo el gobierno de Zapatero ¿Qué pasos deberíamos dar ahora en términos de igualdad?



Siempre debemos estar luchando contra los prejuicios, la discriminación y los actos homofóbicos. Debemos también vigilar y proteger los derechos que ya hemos adquirido. Los asesinatos masivos de Orlando y otros acontecimientos horribles ponen de manifiesto que pueden ocurrir cosas terribles, incluso en países donde existen leyes que protegen a los LGTB+.

Muchas feministas están mostrando su desacuerdo con la gestación subrogada. ¿Qué opina usted?

Este asunto es muy complicado. Tengo mucha empatía hacia las personas que por cualquier razón no pueden tener hijos. Al mismo tiempo, me preocupa mucho que haya mujeres que se sientan presionadas a ejercer de vientre de alquiler por razones económicas.

Usted es responsable de que durante su mandato Islandia tuviera un gobierno paritario.

Siempre he luchado por la igualdad de derechos. Desde que me metí en política la igualdad de género ha sido algo prioritario. Conseguí por primera vez en la historia de mi país que hubiera tantos hombres ministros como mujeres. Es algo de lo que sí me siento muy orgullosa. Las mujeres deben por fin alcanzar los puestos de poder. Creo firmemente que si más mujeres hubieran estado a cargo de bancos e instituciones financieras, antes de 2008, Islandia no hubiera vivido la gran crisis que sufrió.

¿Qué siente cuando viaja a lugares donde los LGTB+ son perseguidos?

Mi mujer y yo hemos dado charlas en lugares donde los LGTB+ no pueden disfrutar de los mismos derechos. Nos pone muy tristes ver que la gente con actitudes ‘anti-gay’ no entiende que simplemente queremos vivir en consonancia con nuestros sentimientos. Este es uno de los asuntos en los que profundizaré en mi charla con motivo del Summit World Pride en Madrid.

* El lunes 26 de junio a las 15:00 horas Jóhanna Sigurðardóttir será una de las ponentes de la charla ‘Igualdad de Género: cómo alcanzar un mundo igualitario’ organizada por el Summit Madrid con motivo del Orgullo Mundial.