Internet se obsesiona con el nuevo flequillo de Hillary Clinton

Así es el nuevo corte de pelo de la demócrata.

“Si quiero protagonizar un artículo en primera plana, solo tengo que cambiar de peinado”. Con esta frase bromeaba Hillary Clinton allá por 1995 acerca del revuelo que causaban sus cambios de imagen. No estaba nada desencaminada. A pesar de que el pasado miércoles la excandidata democráta vistió el Centro Kennedy para dar un discurso para alentar a las mujeres a mantener su resistencia durante el mandato de Trump, su poderoso mensaje quedó en segundo plano. Los titulares apuntaron a otra dirección muy distinta: su nuevo corte de pelo con flequillo incluido.

También ocurrió lo mismo en redes sociales. Clinton colgó un vídeo en su cuenta de Snapchat donde invitaba a las mujeres a luchar por sus derechos y la igualdad. En las imágenes, la demócrata aparecía vestida de rojo –el mismo traje que lució en su discurso oficial en el Centro Kennedy– en señal de solidaridad con las mujeres: el rojo fue el color elegido en Estados Unidos para reivindicar los derechos femeninos el 8 de marzo. De nuevo su peinado se convirtió en lo más comentado por sus seguidores. La mayoría destacaron que el flequillo la hacía parecer más joven, guapa y enérgica.

Hillary Clinton’s new haircut inspires many, many, many opinions https://t.co/ZbH7MNq1Y3 pic.twitter.com/VZy6xwR30L

hillary clinton getting a haircut is effecting me on the same emotional level as leslie knope getting bangs pic.twitter.com/CEWrPQCDgk

— rachel L. (@lodesrach99) 9 de marzo de 2017